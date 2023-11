La vida pública y privada de Luis Miguel siempre ha estado rodeada por la polémica, desde sus relaciones familiares, sus amores y hasta su día a día. Pero, quizás, una de las facetas que más ha dado de qué hablar durante toda su trayectoria artística ha sido su ríspida relación con la prensa, con quien, en más de una ocasión ha tenido duros desencuentros.

Lo cierto es que el descontento de Micky con los medios nacionales e internacionales, no siempre ha estado presente, muy al inicio de su carrera, el intérprete de “La Incondicional” y la prensa tenían un trato cordial y hasta amistoso, al punto de que llegó a abrirles las puertas de su casa y su intimidad.

Es bien sabido que muchas de las entrevistas que realizó se grabaron en un penthouse, propiedad del artista, que se encontraba en Polanco y al que llegaron a acudir personajes como Pati Chapoy, Claudia de Icaza y Martha Figueroa, por mencionar algunos. Ahora, si es impensable conseguir cualquier declaración del astro, lo es mucho más hacerlo desde la comodidad de su hogar.

Pero, ¿qué fue lo que pasó entre Luis Miguel y la prensa? como cualquier relación, todo inició con la ilusión de que sería para siempre. Luismi visitó la televisión, por primera vez a la tierna edad de 11 años, cuando viajó con su padre, Luis Rey y el actor Andrés García a Ciudad Juárez para cantar en vivo en un programa local. Ahí el público y la prensa se enamoraron del cantante, y él de ellos.

A sus 14 años, el entonces jovencito ya manejaba a la perfección las cámaras y los micrófonos, visitó programas como Sábado Gigante y algunas redacciones, incluyendo, a quien confesó su emoción por la llegada de segundo hermanito (aunque en ese entonces tenía la ilusión de que fuera una niña), y todo parecía ir de maravilla. Conforme la fama de Micky crecía, las ganas del público por saber más de él también y por un tiempo accedió a hablar de su vida: a Verónica Castro le reveló que no estaba preparado para convertirse en padre (cuando aún no confirmaba que Michelle Salas era su hija), a Gloria Calzada que era un amante de las mujeres y a muchos más algunos otros secretos.

Pero la separación laboral de su padre y la desaparición de su madre hicieron que cerrara la puerta que siempre mantuvo abierta, así que las especulaciones y los rumores tomaron el lugar que alguna vez ocuparon sus palabras, y el alejamiento se hizo presente. Las entrevistas ya no eran tan fáciles de concretar, sus apariciones cada vez eran menos y fue ahí que los conflictos comenzaron a surgir.

En una conferencia de prensa que ofreció por el lanzamiento de su disco homónimo, en 2010, el artista habló sobre lo complicada que se había vuelto su relación con la prensa y culpó a los reporteros y periodistas de espectáculos de alimentar los rumores que crecen a su alrededor, como en aquella ocasión en la que se dijo que su salud estaba decayendo. “Los medios de comunicación forman parte de todo esto. Ustedes mienten para vender. Todo el mundo es dueño, de rectificar, de hacer aclaraciones, pero cuando uno es el que lo dice. Imagínate ¿cómo me sentí yo?”, dijo en ese entonces.

En esa misma charla, también aclaró una de las principales razones por las que no da declaraciones a ningún tipo de medio: “Mi profesión ¿sabes cuál es? Cantante. Yo no soy un servidor público, yo no soy, tampoco, alguien que va a crear una noticia que no es, ¿para qué? Entonces, creo que queda bastante claro”, agregó.

Pero, a pesar de la coraza que demostró en ese momento, en una de sus últimas entrevistas, “Micky” reconoció que todo lo que se dijo de él en el pasado, y lo que aún se dice, sí llegó a afectarle en algún punto: “Al principio sí me afectaba porque decía: ‘¿por qué están diciendo esto tan fuerte?’, y sin embargo, con el paso del tiempo y con los años, te vas haciendo más fuerte. Vas entendiendo que es parte del mismo medio”, destacó en una charla con la presentadora argentina Roxi Vázquez en 2015.

Este 2023 Luis Miguel regresa a los escenarios tras una ausencia de poco más de cuatro años, pero que hubiera estado lejos de la música no quiere decir que no se haya sabido nada de él, aunque muy poco se ha confirmado. Ha sido portada de varias publicaciones por su noviazgo con Paloma Cuevas, encendió alarmas por una crisis de salud que se originó al principio de su reciente gira; en los últimos días, acaparó los reflectores por su aparición en la boda de su hija Michelle y el pleito legal que enfrenta con Aracely Arámbula, la madre de sus otros dos hijos menores.

Si bien este año fue y sigue siendo uno de los más prolíficos en su carrera, parece ser que su relación con la prensa está irremediablemente fracturada, convirtiéndolo en un artista poco convencional y una leyenda en la música; ya que, sin promociones, proyectos nuevos o cualquier otro tipo de publicidad, sigue siendo uno de los intérpretes más escuchados y exitosos.