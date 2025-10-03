Luisa Huertas apunta al Óscar y Goya

Todavía no dejaba de disfrutar el Ariel a mejor actriz por su trabajo en la cinta No nos moverán y Luisa Huertas ya estaba en contacto vía chat con miembros de la producción, celebrando que la película buscará un lugar en las entregas del Óscar y Goya.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió a la ópera prima de Pierre Saint Martin como la representante nacional que intentará convencer a las academias de E.U. y España para quedar en la categoría de final de Película Internacional e Iberoamericana, respectivamente.

No nos moverán, que obtuvo cuatro premios Ariel el fin de semana, sigue la historia de una mujer (Huertas) quien descubre que el asesino de su hermano durante el mitin del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco es un militar, por lo que inicia un proceso de venganza. “Me parece tan hermoso que de pronto vaya (a la búsqueda), cuando hay otras películas que puedan resultar interesantes. Pero nos escogieron a nosotros y me da una enorme satisfacción interna porque creo es ser sensible a una película que nos refleja en el presente, pero con toda la carga que implica de historia”, dice Huertas.

“Es para mostrar un México que somos, con familias dolidas, marcadas, pero que sobrevivimos y, en el caso del personaje, se pone una tarea de honor”, agrega.

En cartelera

No nos moverán sigue en cartelera comercial en espacios como Cineteca Nacional y los complejos de Cinedot. El fin de semana, al momento de recibir el premio, Huertas lo dedicó a los desaparecidos en México y a las madres buscadoras.

Recién la película tuvo funciones en el festival Hola México de Los Ángeles. Ahora debe iniciar una campaña con ambas academias extranjeras a fin de ir quedando primero en la short list y después en la categoría final del Oscar y Goya.

La más reciente cinta mexicana en quedar en la fase final e incluso elevarse con los premios fue Roma, de Alfonso Cuarón, en 2019. Desde entonces cintas como La camarista, El norte sobre el vacío y Noche de fuego no han pasado a otras rondas.