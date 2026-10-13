Luisito genera tenso momento

El creador de contenido y empresario mexicano Luis Arturo Villar Sudek, conocido públicamente como Luisito Comunica, protagonizó un tenso intercambio televisivo durante su participación en el programa estadounidense 12 News de Phoenix, Arizona.

El choque cultural entre el formato dinámico de las redes sociales y las directrices de la televisión tradicional quedó al descubierto cuando una broma desató un ambiente de incomodidad en el set de grabación, generando de inmediato una oleada de reacciones divididas entre los usuarios de plataformas digitales.

Durante la entrevista emitida en el programa (cuyo fragmento completo se encuentra disponible en el canal oficial de Youtube del espacio televisivo), la presentadora solicitó al invitado que revelara un dato personal que nunca antes hubiera compartido en público. Ante la interrogante, el influencer respondió con total seriedad: “Yo nací mujer, por ejemplo”. La declaración provocó un prolongado silencio en el estudio de grabación. Al percatarse de la reacción de la conductora, Villar Sudek intentó aligerar el ambiente aclarando de inmediato: “No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír”.

Ante esta intervención, la presentadora se limitó a suspirar y responder con firmeza que se trataba de un tema bastante sensible, evitando profundizar o continuar con el tono humorístico del invitado.

El momento se hace viral

Aunque la entrevista original tuvo lugar el 30 de septiembre, la escena cobró fuerza mediática el 11 de octubre tras ser difundida masivamente en X (plataforma anteriormente denominada Twitter) y Tiktok.

El propio creador de contenido compartió el extracto en su perfil oficial de Instagram (donde acumula más de 32.5 millones de seguidores) bajo el breve texto “Incómodo momento”, lo que impulsó una discusión entre sus seguidores y espectadores.

Las opiniones en las plataformas digitales se polarizaron con rapidez. Por un lado, un sector de los internautas justificó el comentario catalogándolo como un chiste inofensivo que buscaba romper la rutina del formato tradicional.

Por otro lado, diversos usuarios respaldaron la postura de la comunicadora al argumentar que la temática no debía emplearse con fines cómicos, mientras que otros calificaron la intervención como un intento fallido de humor que resulta ajeno al contexto de la televisión en directo.