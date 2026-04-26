Luisito Rey supera el cáncer

Luisito Rey, creador de contenido mexicano, sorprendió a sus fans al confesar que fue diagnosticado con cáncer en un dedo de la mano, el cual ya logró superar.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Youtube, el cual fue titulado “Superé el cáncer”, explicó que fue diagnosticado con un carcinoma en el dedo índice de su mano derecha, mientras que, informó que el dedo índice de su mano izquierda continúa en análisis, por lo que su caso aún no está completamente cerrado. “Soy Luis y mi fracaso fue tener miedo y no actuar. No llegué al éxito y fracasé, me perdí y al encontrarme me di cuenta de que no tenía a Dios en la vida. Hasta hace poco me investigaron un carcinoma en el dedo, está en proceso de investigación el otro dedo”, dijo.

Además, mencionó que tuvo una intervención quirúrgica en la que le retiraron la uña afectada para frenar el avance del carcinoma, así como para injertarle piel tomada de otra parte de su cuerpo. “Me callé tanto, me pausé, y me postergué muchas cosas tan solo por inseguridad. Me creí tanto estando desconectado de mí. Hoy busco explorarme y aceptarme, aunque duela”, agregó.

Buenas noticias

Aunque el procedimiento fue delicado, aseguró que fue determinante para superar la enfermedad. Actualmente, afirmó, estar libre de cáncer tras recibir atención oportuna.

Uno de los puntos más llamativos de su testimonio fue la explicación sobre el origen del padecimiento. El famoso relacionó el cáncer con hábitos como morderse las uñas, lo que generaba pequeñas heridas constantes.

A esto sumó factores como el estrés, la ansiedad y el contacto con bacterias al manipular a sus mascotas sin la higiene adecuada. Más allá del diagnóstico, Luisito Rey compartió una reflexión profunda sobre su vida. Reconoció que el miedo lo llevó a postergar decisiones importantes y a descuidar su bienestar.

Tras superar la enfermedad, aseguró que el aprendizaje ha sido más valioso que cualquier consecuencia física, incluso la pérdida de su uña.