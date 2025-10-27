Luisito se une a la voz de “fierro viejo”

El creador de contenido mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido entre sus seguidores como Luisito Comunica, lanzó una nueva bebida de su marca de tequila Gran Malo con motivo de Halloween, a través de un comercial algo peculiar.

Para publicitar el nuevo sabor de su tequila, un tamarindo picante, el influencer decidió crear un comercial llamativo y que captara la atención del público. Para ello, utilizó la voz oficial del popular grito de “fierro viejo”, conocido por resonar en las calles de la CDMX.

Para lograr su objetivo, Luisito contactó a María del Mar Terrón (Marimar), la voz del famoso pregón: “Se compran: colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan”, el cual se ha escuchado por las calles de la Ciudad de México por 20 años, formando una parte clave de la tradición e identidad nacional.

El creador de contenido contactó directamente a Marimar Terrón, la voz oficial del audio para grabar el comercial del nuevo sabor de su tequila. Dentro del estudio de grabación, Marimar se dispuso a crear un nuevo sonido para este peculiar sabor de tamarindo picante.

El pregón del anuncio repite: “Gran Malo, el malo, más bueno, helado, picosito, con toque de tamarindo... Gran Malo, picante, spicy, del barrio, pa’l que aguanta, tamarindo del verdadero…”, mezclando el característico ritmo del grito y una creativa lírica en busca de la publicidad ideal.