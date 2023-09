Después de las declaraciones de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel, que lo acusa de ser un mal padre por no hacerse cargo de la manutención de sus hijos, un portal desmintió a “La Chule” al mostrar un documento que dice todo lo contrario.

Vanitatis, un portal de noticias, reveló que hay un documento oficial que desmiente lo dicho por la actriz, pues anunció hace unas semanas que Luis Miguel no tenía ninguna cuenta pendiente en el sentido de ser un deudor de pensión alimenticia.

“Las cantidades estaban consignadas y el problema que había era que la madre no facilitaba la información para hacer esas transferencias. No había denuncia por impago de pensión alimenticia, que habría sido lo lógico cuando un padre no cumple con las responsabilidades económicas. Otra cosa son los encuentros presenciales con los chicos, de 16 y 14 años”, se mencionó en la publicación.