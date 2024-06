Luna celebra a la primera presidenta

Diego Luna tiene muchas expectativas con el nuevo gobierno que encabezará, a partir de octubre próximo, Claudia Sheinbaum, por ser la primera mujer presidenta de México, pero también sabe que como sociedad hay mucho que replantearse.

El actor de Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars se encuentra en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en Guadalajara, donde no solo recibe un homenaje, sino que presentó el documental Estado de silencio, el cual produce y que versa sobre la violencia que padecen los periodistas mexicanos.

“(La primera mujer presidenta) No se lo debemos a ningún partido político, eso es un hecho que celebrar y sí me parece muy emocionante estarlo viviendo, agradezco mucho que me toque vivirlo. Eso me emociona y también tengo muchas expectativas de ver qué va a pasar, porque creo que vivimos tiempos muy complicados, un poco el interés de esa reflexión está plasmado en Estado de silencio”, apunta Luna.

“Creo que la violencia, la impunidad que vive el gremio periodístico y la ausencia total de justicia es un claro ejemplo a escala de algo que pasa en este país”, agrega.

Pero señala que siempre tiene esperanza en el futuro, algo que le reafirmó la respuesta del público hacia el documental, que contiene las vivencias de la periodista María de Jesús Peters, corresponsal de Chiapas, así como de otros periodistas que enfrentan riesgos similares.

Una galaxia de proyectos

Recientemente Luna acabó la última temporada de la serie Andor, la precuela de Rogue One, en donde fue dirigido, entre otros, por el mexicano Alonso Ruizpalacios, con cinefotografía de Damián García.

“Estoy agradecido con el formato, que me dejó disfrutarlo hasta el final. Nunca he hecho televisión de más de dos temporadas y yo, como soy viejito y me gusta el cine más que nada, lo vivo como películas largas (risas) u ocho independientes cortitas, no es algo que lleve cargando años”, apunta.

Indica que la entrega termina donde arranca la cinta estrenada en 2016, cuando su personaje es quien ayuda a robar los planos de la Estrella de la Muerte, tema central del episodio IV. “(A Cassian) Le tienen que pasar muchas cosas para aventarse esa misión y para que alguien se la dé, todavía tiene muchas cosas que demostrar”, dice brevemente.

De lo que está también contento es de la nueva versión de El beso de la mujer araña, cinta en la que interpreta a un preso político que comparte celda con un gay, en la década de los 80. Bill Condon (La Bella y la Bestia y Mr. Holmes) es el director, con un elenco que incluye a Jennifer López.

“Filmamos en Nueva York un pedazo y otro en Montevideo. Es básicamente un homenaje a la obra musical que se hizo en Broadway a principios de los 90”, declaró.