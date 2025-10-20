Lupillo Rivera cambió su versión

La cuenta de Tiktok de la llamada Reinna Venenosa compartió un video en el que aparecen algunas declaraciones que hizo hace varios años Lupillo Rivera, en las que reconoce que entre él y Belinda solo había una amistad.

Rivera explicó que fueron juntos “al cine, a un evento, a unas fiestas… ahí es donde nos agarraron los medios”. En el mismo material se expone que el cantante comenzó a hablar de su “relación” con Belinda cuando se dio cuenta de que dicha versión generaba más morbo. “Mágicamente, Lupillo Rivera cambió de opinión, sabiendo que el morbo vende, por eso lo hizo (el libro) porque de mil hojas que escribió, de lo único que hablan es de Belinda”, se lee.

Demanda

Lupillo ha tomado acciones legales contra Belinda Peregrín Schull, dos semanas después de que ella lo demandó por violencia digital y mediática.