Lupillo Rivera deja Top Chef VIP

Lupillo Rivera anunció su salida de Top Chef VIP y señaló públicamente a Telemundo por, según su versión, utilizar su vida privada para generar morbo, chismes y notas amarillistas.

El cantante compartió un comunicado en el que explicó los motivos de su decisión y aseguró que no permitirá que se exponga a las personas que ama. En su comunicado, Lupillo Rivera explicó que tomó la decisión de abandonar el reality culinario debido a lo que calificó como una falta de respeto y una persecución mediática.

El cantante aseguró que durante años ha colaborado con Telemundo y que ha permitido que la cadena utilice su imagen y su nombre. Sin embargo, afirmó que la publicación anticipada sobre la presentación de su platillo fue un punto que rebasó sus límites. “Lo adelantaron a propósito para encender la chispa y seguir generando morbo, chismes y notas amarillistas a costa mía”, señaló.