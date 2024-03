Aguerrida, segura de sí misma y sin filtro para decir lo que piensa, esa es la cantante Lupita D’Alessio, quien el día de hoy cumple 70 años, teniendo una vida plena en la cual ha decidido vivir sola y lista para decir adiós a los escenarios después de 53 años de carrera.

Lupita en este momento se encuentra en su gira del adiós, la cual tituló Gracias y que la ha llevado por todo México y parte de Estados Unidos, un momento muy emotivo para ella, porque según declaró en una entrevista para EXA, es un viaje a la nostalgia cada presentación.

“Es una despedida que se siente diferente, es agónico, me da nostalgia, se me hace un nudo en la garganta, se me vienen las historias de mi camino a la música, de grandes músicos que me rodearon, de recuerdos desde ‘Mi corazón es un gitano’ hasta ahorita. Son 53 años de trayectoria, son cincuenta y tantos discos, y creo que es suficiente”, expresó la cantante.

En 1971, Lupita inició su carrera artística, cuando participó en el Festival Internacional de la Canción Popular interpretando el tema “Con amor”. Esto la puso en el mapa y le permitió firmar contrato con la disquera Orfeón, una decisión que la afectaría hasta sus últimas producciones, ya que siempre tuvo problemas para que esta empresa finiquitara su relación con la artista.

De los más de 40 discos hay un par que marcan un antes y un después en la carrera de la llamada “Leona Dormida”, Solo soy una mujer y Aquí estoy yo, con los cuales no solo cantaba canciones de amor y desamor; también tenían una fuerte carga de feminismo que hasta el día de hoy la caracteriza. Temas como “Lo siento, mi amor”, “Inocente pobre amiga”, “Mudanzas”, “Mentiras”, “Ese hombre”, “Ni guerra ni paz”, por mencionar algunos, se han convertido en verdaderos himnos para las mujeres.