Lupita Jones critica a Fátima

Lupita Jones, la primera mexicana en convertirse en Miss Universo, da su opinión sobre el comportamiento de Fátima Bosch en sus primeras semanas de reinado. Afirma que la joven debe rodearse de un equipo que le recuerde que su etapa como Flor de Tabasco quedó atrás, sugiriendo que debe adoptar una conducta a la altura del título.

En una entrevista que circula en internet, difundida por el programa Como en casa, la directora de Mexicana Universal expresó que, a su parecer, la actual Miss Universo necesita un mejor asesoramiento, con lo relacionado al cuidado de su imagen pues, pese a que aplaude su forma auténtica, también opina que debe guardar la compostura, esto luego de la forma en que bailó durante su recibimiento en Tabasco.

“Creo que le hace falta personas que le ayuden a dirigir de una mejor manera su reinado, si ella se mantiene firme en continuar el año como Miss Universo, necesita gente que la dirija correctamente, no para que pierda su naturalidad, creo que eso es parte de su encanto, ser una chava muy natural, muy espontánea”.

Jones expresó que el título de la Flor de Tabasco, con el que Bosch fue reconocida en 2018, no puede ser equiparado con las exigencias que supone ser la Miss Universo actual. “No se trata de quitarle o de arrebatarle eso que es una de sus características, pero sí que no pierda de vista la investidura que representa ahora; no es la Flor Tabasco”, expresó.

Aunque afirmó que no trataba de desdeñar el evento, que se lleva a cabo como parte de las actividades anuales de la Feria de Tabasco, donde eligen a una representante de entre 17 jóvenes, dijo que se trataba de “una fiesta para el pueblo”.

Su perspectiva, justificó, tiene que ver con las expectativas que el mundo tiene de la joven como representante del certamen. “Representas la exaltación de la femineidad a nivel mundial, entonces, a nivel mundial, hay grandes expectativas sobre esto, me encanta que mantenga su naturalidad, su espontaneidad, eso me parece superlindo, pero tiene que aprender a vivir con esta investidura de ser Miss Universo toda la vida”, ahondó.