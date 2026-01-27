Lupita y Kunno entrarán a reality

Kunno, uno de los influencers más reconocidos en redes sociales, confirmó su participación en la sexta temporada de La casa de los famosos, el reality producido por Telemundo.

La noticia ha generado una intensa reacción en plataformas digitales, donde usuarios expresaron opiniones divididas y algunos lanzaron fuertes críticas hacia el creador de contenido, quien acumula millones de seguidores en distintas plataformas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Kunno anunció: “Esta noticia requiere caminata icónica. Seré parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos por @telemundo. #LCDLF6 ¡Esto es real estoy listo! Nos vemos el martes 17 de febrero 7PM/6C por Telemundo y Peacock”.

El mensaje desató una respuesta inmediata de sus seguidores y detractores. Telemundo confirmó que el influencer es el segundo habitante oficial de esta edición, sumándose a una lista de celebridades que buscarán ganarse el apoyo del público.

La producción del reality no tardó en amplificar el anuncio, asegurando una alta expectativa por la presencia de figuras que dominan el entorno digital.

Lupita Jones

De acuerdo con información difundida por Telemundo, la empresaria firmó un contrato considerado millonario, lo que refuerza la expectativa sobre su rol en esta edición del show. Durante la transmisión especial, los presentadores de Hoy día abrieron una caja gigante, de la que sobresalía únicamente una corona.

Instantes después, Jones ingresó al set y pronunció: “¡La reina madre llegó!”. Esta aparición marcó el inicio de la promoción de la nueva temporada, que comenzará el martes 17 de febrero a las 7:00 p.m., según confirmó Telemundo.

María Guadalupe Jones Garay es conocida por ser la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo en 1991. Desde entonces, su carrera se ha diversificado hacia la producción de eventos, la dirección de certámenes de belleza y la gestión de proyectos empresariales.

Su presencia en la nueva temporada de La casa de los famosos, según Telemundo, promete aportar “autoridad, carácter y fuego puro” al encierro, en el que también participarán otras figuras del espectáculo hispano.