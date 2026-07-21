Lutetia, un drama entre París y México

Las cosas en el cine evolucionan rápidamente y Bastian Calva, quien a finales del año pasado estaba en cines con el filme Las mutaciones como actor, ahora se encuentra produciendo una película independiente en París, la capital francesa.

Lutetia, una producción de la que escribió el guión y también es protagonista, sigue a un joven que utiliza sustancias para evadir su realidad. El rodaje en la ciudad europea se logró gracias a sus propios recursos, esperando ahora fecha para terminarlo en Nuevo León, ahí si apoyado por instituciones como la Universidad Autónoma de la entidad norteña. “Se trata sobre un personaje desafortunado que usa estos vehículos externos para sobrellevar su vida”, cuenta Bastian. “La idea no es romantizar esas sustancias, pero sí mantener toda esta visión completa de todas las aristas que conforman el uso de ellas”.

Lutetia es dirigida por Guillermo Calva, quien estudió cine en Francia. Y como buena producción independiente, tuvo momentos de inseguridad.

Preparativos

“La preproducción fue de más de medio año para saber cómo funcionaría y qué locaciones servirían; pero luego nos tocó el Fashion Week de París y de pronto veías a Zendaya en cierta zona o a Rosalía; fue pimponear de locaciones”, detalla.

Bastian fue alguien que comenzó siendo actor en historias como La boda de mi mejor amigo, siguiendo con Lo que la gente cuenta y Reviviendo la Navidad. Pero luego pasó un tiempo viviendo en Los Ángeles y fue donde la transición a su etapa empresarial, fundando GBC Films.

Con la casa productora ya filmó los largometrajes Prometo no olvidar y Dreamer, los cuales esperan el momento para salir a cines. “Todo ha sido autofinanciamiento porque la compañía sí produce cine, previamente ya se ha hecho cosas para Vicente Fernández o para Emmanuel”, dijo.

Por ahora está feliz con Las mutaciones, filme donde interpreta al hijo del protagonista (Tony Dalton) y que el 3 de octubre buscará alzarse con el premio Ariel.