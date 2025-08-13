Luto por Matthew Perry comenzó antes

La actriz recuerda en una entrevista con Vanity Fair la lucha contra las adicciones de su amigo y habla también de Brad Pitt y lo “vulnerable” que se sintió tras su divorcio.

Aunque han pasado 21 años desde que se acabó Friends, la serie que le dio la fama gracias a su papel de Rachel, es inevitable que en las entrevistas se le siga preguntando por ella. “Lo que me ayudó a crecer fue poder aportar algo al mundo y ayudar a otras personas. Si ‘Friends’ fuera lo único que figurara en mi currículum, me sentiría muy feliz y afortunada”, confiesa en la entrevista refiriéndose a la reunión de los seis personajes principales de la sitcom que tuvo lugar en 2021 para disfrute de sus fans.

Una reunión que no se podrá repetir. La siguiente vez que Aniston se juntó con Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc fue el 3 de noviembre de 2023 en el funeral de Matthew Perry, que fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles a los 54 años, a causa de un exceso de consumo de ketamina. “Hicimos lo que pudimos cuando pudimos”, reconoce ahora la actriz sobre la incesante lucha de su compañero de reparto y amigo contra las adicciones.

Dos años después del fallecimiento del actor, Aniston admite que, para ella y los otros cuatro protagonistas de Friends, lamentar la pérdida de Perry comenzó mucho antes de su muerte. “Casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad (las adicciones) fue realmente difícil para él. Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor”, confiesa. “Me alegro de que haya superado ese dolor”.

Perry habló de los esfuerzos de sus amigos para ayudarlo en sus memorias de 2022, Friends, lovers and the big terrible thing, en el que relata sus décadas de problemas con el abuso de sustancias, así como sus numerosos esfuerzos de recuperación. “En la naturaleza, cuando un pingüino se lesiona, los demás pingüinos se agrupan a su alrededor y lo sostienen hasta que se recupera. Eso es lo que mis compañeros de reparto en ‘Friends’ hicieron por mí”, escribió.

Consecuencias legales

En la última actualización sobre las consecuencias de la muerte por sobredosis de Perry, uno de los médicos que le suministró ketamina se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal. El doctor Salvador Plasencia enfrenta ahora hasta 40 años de prisión y podría terminar pagando más de un millón de dólares en multas, según el acuerdo.

Se suma así a otros tres de los cinco acusados (otro médico, de nombre Mark Chávez, y que le proporcionaba la ketamina a Plasencia; un dealer intermediario llamado Erik Fleming; y quien fue asistente personal del actor durante años, Kenneth Iwamasa) que ya se han declarado culpables y están colaborando con la fiscalía, a la espera de conocer sus sentencias.

Queda todavía por ver el proceso de la traficante Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, quien enfrenta cinco cargos por distribución de ketamina. Su juicio, ahora programado para comenzar el 23 de septiembre, ha sido pospuesto en cuatro ocasiones.