Luz Aldán y el desafío de la fama

Hubo un momento en el que Luz Aldán quería ser reconocida. Cuando comenzaba su carrera imaginaba lo que significaría que la gente la identificara en la calle y la saludara. Años después, agradece que aquel deseo no se cumpliera de inmediato. “La fama es un dulce amargo. Uno cuando empieza tiene este apantalle y quieres que todo el mundo te salude y te reconozca. La verdad es que es un arma de doble filo que, si no tienes la inteligencia emocional los pies sobre la tierra, puede ser tu arma letal”, cuenta la actriz.

Reflexión

La actriz cree que necesitaba tiempo para entender poco a poco esa exposición y aprender a lidiar con una profesión marcada también por el rechazo y la frustración. “Fue bueno que no sucediera así porque necesitaba irlo masticando de a poco”, expresó.

Paradójicamente, ahora la ficción la llevó a colocarse justamente del otro lado de aquel deseo. En la serie Hotel todo incluido, protagonizada por José Eduardo Derbez y disponible en Vix, Aldán interpreta a Cindy, una trabajadora de una estética que sueña con tener su propio negocio y encuentra una oportunidad para conseguirlo al participar en un reality.

Tras ganar el show y ser famosa, también adquiere la capacidad de escuchar los pensamientos de quienes la rodean, lo que en la vida real, dice la famosa, estaría lejos de ser un regalo. “Siento que sería una saturación tremenda e innecesaria. Hay algo lindo en la frescura de lo inmediato, de cómo la gente responde y dice; a veces se generan ciertas confusiones entre lo que piensas y lo que sientes”, afirma.

La actriz incluso ha aprendido que no todo aquello que pasa por la mente necesita convertirse en palabras. “Es pensar, procesar y luego filtrar qué decir y qué no. Es bueno, de pronto, no decir todo lo que uno piensa”, comentó.