Luz Edith Rojas estrena obra

Entre temas que marcaron a generaciones, Luz Edith Rojas vuelve al escenario con ¿Cómo te va, mi amor? “Esta obra la conozco desde que nació. Empezó en Teatro en Corto y ahora regresa renovada, con nuevas canciones, más historia y emoción”, platica Luz.

La puesta mezcla comedia y romance con las letras de Pandora como hilo conductor. “Las canciones fluyen con la historia, las canciones cuentan, no solo adornan”, detalla la actriz.

Rojas encarna a una mujer que se reencuentra con el amor en medio de los enredos de pareja. El público responde con entrega. “Veo cómo se limpian las lágrimas en ‘Todavía’ y luego están bailando en el popurrí final. Es catártico. Terminan felices, aunque lleguen dolidos”, cuenta.

La obra se presenta en el teatro Versalles, un foro íntimo. “Ahí se siente la energía de la gente. Te cantan, te dicen cosas. Y al final nos quedamos a tomarnos fotos con todos, sin cobrar. Que lo sepan: nadie cobra, ni Violeta”, dice entre carcajadas.