Luz Martínez exhibe “Ruido de fondo”

“Ruido de fondo” es la más reciente exposición que alberga la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, que fue inaugurada la tarde del 7 de agosto.

Luz Martínez es la creadora detrás de cada pieza que ahora se presenta en el recinto cultural y que estará exhibida durante las próximas semanas.

De acuerdo con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, “Ruido de fondo” es una propuesta visual y sensorial que reflexiona sobre la pérdida, el duelo, el amor, la resiliencia y la sanación. Detallan que la muestra esta conformada por un total de 42 piezas, que incluyen dibujo, acuarela e instalación.

Destacan que esta exposición constituye una continuación natural del diálogo que inició la artista con “Mutua Deditio” (2019), en la que comenzó a examinar las complejidades del amor, el dolor y la perdida desde una perspectiva profundamente personal. En esta nueva exhibición, la creadora profundiza en lo que se podría llamar una poética de la pérdida, expandiendo su lenguaje visual hacia territorios más profundos y sensoriales.

Esta muestra configura un ecosistema emocional donde convergen la memoria familiar, la tradición chiapaneca y la reflexión contemporánea sobre la convivencia doméstica, la ausencia y la resiliencia.

Apertura

La fundadora de Caleidoscopio Galería Taller agradeció a cada una de las personas que la acompañaron en la apertura de la exposición. “Les siento en el alma, les agradezco eternamente”, compartió.

El evento contó con la presencia del maestro Roberto Ramos Maza, encargado de la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural, así como de Amet Rivera López, coordinador operativo técnico, y la escritora Karla Barajas.

La entrada para ver la exhibición es libre.