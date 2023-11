Explorar las posibilidades de la luz para crear una obra de arte y encontrar belleza y poesía en las cosas más pequeñas. Esta es la búsqueda que une a los 67 artistas de diversos países que dan vida a la exposición “Todo se vuelve más ligero”, con la que el Museo Jumex celebra su primera década de vida.

Curada por Lisa Phillips, directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York, la muestra que se inaugurará mañana evoca “el poder curativo de la luz y la ligereza como antídoto contra la pesadez que nos rodea hoy en día”.

En rueda de prensa previa al recorrido por las tres salas que ocupará “Todo se vuelve más ligero”, Phillips comentó que esta presenta obras creadas entre 1961 y 2023 por artistas que “han empleado diferentes enfoques de la luz, no solo para iluminar una imagen o un objeto, sino como tema o medio en sí mismo. La luz es una manifestación artística, sin ella no veríamos, no existiríamos”.

Destacó que la propuesta curatorial se inspira en los tiempos actuales y rinde un homenaje al artista John Giorno (1936-2019), quien fue invitado a leer su poesía en la Fundación Jumex en Ecatepec hace más de 20 años; el título de la muestra está inspirado en su poema “Everyone gets lighter”.

“Los últimos años han sido una época de conmoción y de un constante estado de emergencia. Hemos presenciado la catástrofe climática, el auge del fascismo y de cada vez más amenazas a nuestras libertades, el retroceso de los derechos de las mujeres, una brecha de riqueza cada vez mayor y, por supuesto, la explosión de una pandemia mundial”, agregó.

La excuradora en el Whitney Museum añadió que “los artistas de esta exposición nos han dado mucho en qué pensar con sus experimentos con la luz pura como medio; con sus meditaciones sobre los reflejos, las sombras y la luminosidad; y con sus exploraciones de la ingravidez, el vuelo y la ligereza, en las que han encontrado patetismo y humor.

“Como poderosas fuerzas elementales de trascendencia espiritual, claridad, renovación y renacimiento, y como catalizadores potenciales del cambio, la luz y la ligereza tienen una profunda relevancia en la actualidad”, indicó.

Con sus muros interiores pintados totalmente de blanco, el Museo Jumex, que abrió sus puertas en la colonia Granada el 18 de noviembre de 2013, presume las obras más destacadas de su acervo, que evocan redes, telarañas, nubes, veladoras, lámparas de neón, cables y letreros fluorescentes en “un todo interconectado”.

En la explanada del recinto sorprende la obra Waterfall (Cascada), que realizó en 1988 el artista, diseñador y arquitecto Olafur Eliasson, actualmente radicado en Berlín, que ofrece “una experiencia visual y auditiva pacífica y meditativa. Le interesan la impermanencia y la transformación, así como la fusión de naturaleza y tecnología”.

La autora de 30 libros destacó la presencia de los creadores mexicanos en la colección Jumex, como Teresa Margolles, Gabriel Orozco, Abraham Cruzvillegas, Damián Ortega, Gabriel Kuri, Pía Camil y Félix González-Torres. “Hay mucha profundidad en estos artistas y su obra ha cambiado la conversación a nivel internacional”, señala.

Además, la colectiva reúne piezas de John Giorno, Fernanda Gomes, Gerhard Richter, Tacita Dean, Richard Tuttle, Ernesto Neto, Robert Rauschenberg, John Chamberlain, Bas Jan Ader, Ana Mendieta, Damien Hirst, Ugo Rondinone y Jeff Koons, entre otros.

Finalmente, la curadora invitada dijo que el Museo Jumex, de cuya evolución ha estado cerca, ha sido un lugar de encuentro por excelencia, “un catalizador para que se reúnan los artistas con los espectadores”.

Eugenio López, presidente de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, apunta por su parte en el catálogo conmemorativo que, “a sus 10 años, el museo y sus exposiciones me han sorprendido y me siguen sorprendiendo. El arte moderno y contemporáneo es a la vez bello y desafiante… Y también hemos intentado desafiar lo que se considera ‘arte’ con exposiciones de diseño, arquitectura y moda”.