Lyn May expresa su conmoción por Sasha

La vedette mexicana Lyn May mantuvo una amistad de muchos años con Sasha Montenegro, con quien compartió créditos en diversas producciones, así como numerosas experiencias, lo que le otorga un vínculo especial con la viuda del expresidente José López Portillo.

El inesperado fallecimiento de Montenegro sorprendió a May, de 71 años, quien aún no logra asimilar la veracidad de la noticia, ya que las redes sociales suelen ser fuente de fake news.

En una entrevista expresó: “Yo todavía no lo creo, yo lo vi en redes, pero no lo creo, ves que en redes publican muchas cosas que no son verdad, lo voy a averiguar apenas, lo acabo de leer”.

Recuerda con cariño los muchos años de amistad compartidos: “Fuimos amigas muchísimos años. Vivimos juntas varias historias porque estábamos en los foros mucho tiempo, comíamos, desayunábamos juntas… A veces escriben cosas que no son ciertas, yo no lo creo todavía (la muerte de Sasha). Si estoy hablando y ella me habla y me reclama, me voy a sentir muy mal”.

Admiración

Lyn May admira la elegancia y clase de la famosa, de quien asegura nunca haberla visto deteriorada físicamente. “Ella en la vida diaria fue una señora muy elegante, muy seria, muy tranquila, muy buena gente, conmigo se ha portado muy linda, fuimos vecinas. Se me hace raro que no haya sabido que ella estaba enferma”, detalló.

A pesar de la noticia, aún no quiere referirse a Montenegro en pasado:.“Era una mujer muy hermosa, muy culta, no quiero hablar como que ya se fue. Ponen en redes muchas mentiras, porque estaba muy sana, no le dolía nada”, reiteró.

El miércoles 14 de febrero falleció Sasha Montenegro, luego de sufrir un derrame cerebral.