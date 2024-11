Lyn May, famosa vedette que marcó una época del espectáculo mexicano, reapareció en redes sociales para presumir su más reciente tratamiento facial. La actriz compartió una fotografía a la que le agregó la frase: “‘Vedette’ solo hay una, y se llama Lyn May”.

Mucho se ha hablado del rostro de Lyn May, quien en su momento reveló a Gustavo Adolfo Infante que tras haberse inyectado la cara con aceite pasó por su mente terminar con su vida. “Estaba yo en el Tropicana de la Zona Rosa cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas... Tú sabes, cuando quieren algo te bajan el cielo. ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’ (le dijeron), y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, contó.

“Después, yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿por qué?, ¿por qué’, y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada”, explicó.