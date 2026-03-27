Mabel Cadena se sumerge en el terror

El síndrome de Capgras hace que las personas que lo padecen crean que familiares y amigos cercanos han sido sustituidos por impostores; pueden incluso reconocer el cuerpo, rostro y ropa de la persona, pero niegan su identidad y reaccionan con hostilidad ante ellos.

Ahora Mabel Cadena, la actriz en Black Panther: Wakanda por siempre ha tomado eso como base para dar vida a una madre de familia en el thriller La mujer que soñaba bajo el agua, rodada en Monterrey y actualmente en posproducción. Pablo Cruz, así como las niñas Lissa Rivas y Sara Díaz, completan el elenco. “Es la historia de una familia que decide tomarse unos días de descanso porque acaba de perder a su tercer hijo, recién nacido, intentando reconectar. Pero de pronto ella, la mamá, empieza a sospechar que la familia es suplantada por impostores”, dice Ale García, codirectora del filme. “Se trata de un ‘thriller’ psicológico, que al final entra en el género del terror con el que estamos buscando que la gente, cuando lo vea, salga con la duda de qué haría si fuera ella o alguien de la familia; no es fácil”, agrega durante un receso del rodaje.

La mujer que soñaba bajo el agua es la ópera prima de Ale, quien es acompañada en la dirección por Carla Sierra, también autora del guión. Mientras la primera llega con una trayectoria de casi dos décadas como productora, la segunda escribió ¿Cómo matar a mamá?, donde ambas trabajaron. “Teníamos años con la película, ya habíamos visto alguna propuesta de directoras y ninguna llegaba a lo que queríamos y decidimos hacer todo el trabajo”, comenta Ale.

Infancia frágil

Lissa, de 12 años, junto con Sara, fueron seleccionadas luego de un largo casting. A ellas les toca lidiar con la mujer que no cree que ellas sean sus amadas hijas, lo que las va dañando.

El personaje de Lissa es el de una niña carismática que siempre trata de ver la mejor versión de todo lo malo, es feliz y admira a sus papás. “Pero aquí se siente confundida, su mamá siempre las ha apapachado y de pronto se da lo del hermanito y es un golpe muy duro, estando ella aún en el proceso de entender algo tan complejo”, explica Lissa. “Logran decir con la mirada todo lo que se está pensando y sintiendo”, lo respalda Ale.

La mujer que soñaba bajo el agua apunta a Sitges 2026 para presentarse, pues ahí fue apoyada. Se trata de una producción de La Palma de Oro Films y El Camino Amarillo Films.