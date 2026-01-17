Mabel Cadena vuelve al trono

Mabel Cadena se encontraba volando a Madrid para comenzar los preparativos de la serie Carlota, cuando se dio a conocer el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday.

El teaser confirmó su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el papel de Namora, ama de los mares. “Qué hermosa locura ser parte de este universo, caminar junto a estos héroes y actores y sentir que cada paso ha valido la pena”, dice brevemente.

La incursión de Mabel en Marvel fue con Black Panther: Wakanda forever, de 2022, junto al también mexicano Tenoch Huerta como Namor. Y en los nuevos avances de Avengers: doomsday, Namora aparece con un tocado real en la cabeza, rodeada de personas, al tiempo que Namor está sentado en el trono.

Mabel inició su trabajo fílmico en México con La diosa del asfalto (2020) seguida por El baile de los 41 (2020) y La caída (2022). “Nunca construí mi carrera pensando en el sueño americano, pero sí sabía que debía conseguir mi carrera en México y si algo pasaba, debía ser a partir de aquí. Me siento orgullosa de que se me haya abierto esta oportunidad, no es algo que esperaba y ahora anhelo que vengan más cosas”, externó.