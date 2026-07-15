Mabel Moreno saca ventaja de madurez

Interpretar a Elvira no solo marcó la carrera de Mabel Moreno, también transformó la manera en la que la actriz entiende a las mujeres.

Por eso, la colombiana asegura que Susana y Elvira: sin plan B, que llega a Netflix, sigue conectando con el público porque habla de personajes reales, lejos de la perfección que durante años dominó las historias protagonizadas por mujeres. “Hoy en día las mujeres a los 40 tenemos el dinero, tenemos la juventud aún, las ganas, la energía, la fuerza, la profundidad; tenemos menos miedo de hablar de lo que nos está pasando y hacia dónde vamos”, dice en entrevista.

Lo que comenzó en 2008 como un blog escrito por María Fernanda Moreno y Marcela Peláez terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos digitales más importantes de Colombia. Después llegaron los libros, una exitosa serie web protagonizada por Mabel y Manuela González y, ahora, una película que retoma la historia de dos amigas obligadas a reencontrarse años después de haberse distanciado.

Puntos en común

Para la actriz, el éxito que la historia mantiene durante casi dos décadas responde a un cambio entre las audiencias, que cada vez buscan verse reflejadas en personajes que viven las mismas dudas, crisis y contradicciones que ellas, especialmente durante la madurez.

Además, reconoce que el personaje despertó en ella un mayor interés por retratar el mundo femenino desde distintas perspectivas. “Elvira fue una mujer que me regaló mucho entendimiento de la mujer en general y de interesarme por el mundo femenino y por las cosas que teníamos para contar como mujeres. Desde ahí sentí que todos mis personajes debían comunicar algo a las mujeres”, recuerda.

La nueva cinta retoma la historia de Susana y Elvira, dos amigas que, después de distanciarse tras un viaje a la India, vuelven a encontrarse cuando deben organizar una boda. “Lo bonito de esta película es que, aunque es una comedia romántica, no es una mujer buscando el amor de pareja. Es una mujer que ya encontró el amor en su mejor amiga”, explica.