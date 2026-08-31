Mac se renueva con el poderoso chip M6

Apple presentó la nueva Mac mini con M6, una computadora de escritorio compacta que incorpora importantes mejoras de rendimiento y está diseñada para responder a las nuevas exigencias de la inteligencia artificial y el trabajo creativo.

Caracteríticas

El nuevo equipo integra un CPU de 12 núcleos y un GPU de 12 núcleos, acompañados por un Neural Engine de 16 núcleos. Esta combinación permite que esta Mac alcance hasta 40 por ciento más rendimiento en el CPU, además de ofrecer mejoras de hasta cuatro veces en determinadas tareas de inteligencia artificial y hasta el doble de velocidad en gráficos y almacenamiento frente a la generación anterior.

Innovación

Una de sus principales novedades es precisamente su capacidad para trabajar con inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Gracias al procesamiento del chip M6, los usuarios pueden ejecutar modelos de IA y realizar tareas exigentes sin depender completamente de servicios en la nube. También está preparada para aprovechar las nuevas funciones de Apple Intelligence.

En cuanto a memoria, parte de 16 GB de memoria unificada y puede configurarse hasta 32 GB. Esto permite trabajar con aplicaciones profesionales, edición fotográfica y de video, programación y otras tareas que requieren un mayor nivel de procesamiento.

El diseño mantiene la esencia de la Mac mini: un equipo pequeño que puede colocarse prácticamente en cualquier espacio. Sin embargo, Apple incorporó nuevas opciones de conectividad, entre estas Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2.5 Gb, además de puertos USB-C en la parte frontal y conexiones adicionales en la parte posterior.

Adaptabilidad

Con esta actualización, Apple busca convertir esta Mac en una alternativa compacta pero potente para estudiantes, profesionales y creadores de contenido que necesitan un equipo capaz de manejar desde actividades cotidianas hasta procesos relacionados con inteligencia artificial.

La nueva Mac mini con M6 puede configurarse con diferentes capacidades de memoria y almacenamiento, de acuerdo con las necesidades de cada usuario. Su lanzamiento representa una nueva apuesta de Apple por llevar mayor capacidad de procesamiento de IA a equipos de escritorio de formato reducido.