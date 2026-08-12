Macabro retira cinta de Eli Roth

A unos días de arrancar actividades, el Festival de Cine Macabro realizó un cambio inesperado y retiró de su programación la cinta Ice Cream Man dirigida por Eli Roth.

La decisión fue dada a conocer a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales, y tras la ola de críticas que generó la participación del cineasta estadounidense, quien ha manifestado públicamente su apoyo a Israel. “Como festival entendemos que cada película que integra nuestra programación forma parte de una conversación con el público y con el contexto que se presenta”, escribieron en el mensaje los organizadores.

Asimismo, explicaron que esta resolución responde a los valores que han acompañado al evento desde su inauguración y a la relación que mantienen con los asistentes y sus colaboradores. “Es una decisión que tomamos en congruencia con los valores que han acompañado a Macabro durante estos 25 años: el diálogo, la diversidad, la reflexión crítica y el respeto por nuestra comunidad”, agregaron.

Modifican cartelera

La película estaba anunciada para este próximo 20 de agosto, como parte de la selección de horror internacional; sin embargo, el colectivo Trabajadores del Cine por Palestina en México hizo un llamado a boicotear la proyección por el respaldo que Roth dio a los ataques contra Palestina.

El cineasta fue una de las figuras pertenecientes a la comunidad judía en Hollywood que defendieron las acciones militares de Israel tras los ataques del 7 de octubre, bajo el argumento de que el objetivo del país era ejercer su derecho a la defensa propia y eliminar a Hamás.