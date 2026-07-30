Macabro revive el formato VHS

El heladero, el más reciente filme de Eli Roth; la proyección de películas en VHS para recuperar ese formato, así como una función especial del clásico Terror y encajes negros, formarán parte de festival de cine Macabro que festejará su 25 aniversario en agosto.

Más de 100 producciones procedentes de una veintena de países, incluido México, integrarán el certamen que iniciará el 12 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y ocupará diversas sedes capitalinas como la Cineteca Nacional, La Casa de Cine, el Panteón San Fernando y el Cinematógrafo El Chopo, con algunos títulos en la plataforma streaming Nuestro Cine MX.

“El festival empezó con poca gente (público) y ahora vemos que ya está un poco grande igual que nosotros (risas), ahora estamos viendo ese cambio generacional”, comenta Edna Campos, directora de Macabro. “Pero ha habido un crecimiento, gente que no solamente se ha ido acercando porque le gusta el género, sino de otros lados”.

Con sabor hispano

En la selección iberoamericana de horror se encuentran, entre otras, la mexicana Amor de madre, con Verónica Merchant, Samantha Siqueiros y Andrés Delgado; Historias sobrenaturales (Chile), Insecta (Uruguay) y GAUA (España).

De las 137 producciones que serán exhibidas en Macabro del 12 al 23 de agosto, 53 son largometrajes, 24 estrenos mundiales y 2 continentales.