Macario debuta en el Tiny Desk

Macario Martínez, el joven músico que se ha abierto camino con talento y perseverancia, llega al Tiny Desk, el emblemático escenario creado por NPR Music en Washington D. C., como parte del Mes de la Latinidad.

En el video publicado en Youtube, Martínez combina su origen veracruzano con instrumentos tradicionales como jarana mosquito y tambor metálico, integrando sonidos contemporáneos de piano y violín. En el material interpreta su éxito “Sueña lindo, corazón”, donde expresa el anhelo de desear algo incierto de alcanzar.

El concierto coincide con el lanzamiento de su álbum debut, Si mañana ya no estoy, un trabajo de indie-pop. En el clip se incluye la percusión de la tarima de zapateado. Lo acompaña un grupo de músicos: Jaxho (marimba, bombo y más), Hombre Flores (piano), Ernesto Anaya (guitarra, violín, percusión) y Perick Conde (bajo y coros).