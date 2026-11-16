Macario, encontró esperanza en la tristeza

A principios de año, un joven con uniforme verde subió a un camión de limpieza y grabó un breve video que cambiaría su vida: "La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que pide que escuches mi música". Once meses después, Macario Martínez se ha convertido en una de las voces más sensibles y prometedoras del folk y rock alternativo mexicano.

Lo que comenzó como un gesto espontáneo terminó alcanzando a millones. Su canción "Sueña lindo, corazón" recorrió todo el país y con ella llegó el reconocimiento a una historia que inspira: la de un trabajador de limpieza que usó su creatividad como plataforma para visibilizar a quienes, como él, habían sido ignorados por mucho tiempo. "Me llena de orgullo ver que mis amigos del trabajo vivieron momentos tan chidos gracias a todo esto", comparte.

De la viralidad a los grandes escenarios, Macario pasó de barrer las calles a presentarse ante 70 mil personas en un show especial en la NFL, grabar un Tiny Desk y recibir felicitaciones de figuras de la industria. Sin embargo, afirma que nada de eso ha sido sencillo. Tras hacerse visible, también enfrentó críticas y comentarios crueles que ponían en duda su autenticidad. "Sí me pegó, pero me rodeé de mis amigos y de mi familia. Eso me mantuvo en pie", mencionó.

Su primer álbum, Si mañana ya no estoy, lanzado el 24 de octubre, nació del miedo, la tristeza y la incertidumbre que vivió entre los 19 y 24 años. Con 11 canciones, el disco recorre amores rotos, dudas existenciales y la ansiedad del futuro. Temas como "Estaba lejos" y "Otra vez" revelan una vulnerabilidad que conecta con una generación marcada por el desasosiego.

Criado entre Ciudad de México y Veracruz, Macario aprendió a tocar la jarana y hoy mezcla esos sonidos tradicionales con guitarras, sintetizadores y atmósferas del rock alternativo. Canciones como "Azul" reflejan esa fusión que él mismo define como un acto de identidad, no de folclor. "Es una responsabilidad hermosa representar a mi país. Me inspira rescatar sonidos que por años estuvieron opacados", señala.

Para Macario, la música se ha convertido en una forma de justicia emocional: un espacio para darle voz a quienes pocas veces la tienen. "Trato de seguir abriendo camino para lo que ha sido olvidado o maltratado. Quiero que mi música llegue lejos, pero también que represente algo con respeto", dice. Aunque asegura que la fama lo sorprendió, también le regaló la oportunidad de cumplir su sueño más grande: vivir de su música. Y mientras se prepara para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional este 15 de noviembre, desea que el futuro lo encuentre con calma y plenitud. "Ojalá el siguiente disco sea más feliz", concluye con una sonrisa.