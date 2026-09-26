Macklemore anuncia gira

Macklemore regresa a los escenarios con una nueva gira que lleva por nombre Free Palestine Tour, apenas unas semanas después de ser retirado como telonero de Ed Sheeran, en medio de la polémica generada por sus declaraciones y postura pública sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

El rapero de “Thrift Shop”, de 43 años, anunció las primeras fechas de su nueva gira, que llevará el espectáculo Macklemore y amigos a Dublín, París y Londres. Los conciertos están programados para el 26, 29 y 30 de octubre, respectivamente.

El artista aseguró que todas las ganancias serán destinadas a organizaciones que apoyan al pueblo y al movimiento palestino y adelantó que próximamente dará a conocer más fechas y artistas invitados en Estados Unidos.

Alza la voz

En un mensaje publicado en Instagram, Macklemore explicó que la gira surgió a partir de los acontecimientos de las últimas semanas y de lo que considera un mayor interés de los artistas por pronunciarse sobre la situación en Palestina. “Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona”, escribió. También cuestionó que los artistas sean censurados o enfrenten consecuencias por utilizar sus escenarios para hablar sobre la causa palestina. “Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención”, señaló.