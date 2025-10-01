Madonna pensó en quitarse la vida

Madonna, como muy pocas veces, habló sobre los momentos más oscuros de su carrera y su vida; entre ellos los pensamientos de atentar contra su vida.

Durante su participación en el podcast On Purpose, la llamada “Reina del pop” confesó que, aunque su imagen puede estar asociada con valores como el empoderamiento y la resiliencia, existió un instante en el que el dolor era tan fuerte que llegó a pensar en terminar con todo: “Hubo momentos en mi vida en los que incluso contemplé el suicidio”, dijo la cantante. “Eso probablemente suene muy raro viniendo de mí, porque no soy emo, pero pensé: ‘Ya no aguanto este dolor’”, agregó.

Situación

La situación a la que se refiere ocurrió en 2016, cuando su hijo, producto de la relación con el cineasta Guy Ritchie, la dejó y se fue a vivir con su padre en Londres.

En ese tiempo, Madonna se encontraba en plena gira. “Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo”, recordó.

A la pérdida se sumó un pleito legal por la custodia del entonces menor, mismo que terminó por hundirla en una fuerte tristeza. “Pasé por una batalla por la custodia de mi hijo. Alguien intentaba arrebatármelo y para mí era como: ‘mejor ya mátenme’”.

La artista explicó que fue su estudio de la Cábala lo que le permitió sostenerse; incluso, encontró en ella una guía para entender su sufrimiento no como un castigo sino como una lección. “En cuanto comprendes que lo que te está sucediendo es un desafío que, según el karma, debes experimentar, aprender de él y evolucionar a un nivel superior de conciencia, puedes ver ese evento como una lección y no como un castigo”, reflexionó.

Fue esa espiritualidad, contó, la que le permitió seguir y la ha sostenido, hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades.