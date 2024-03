Madonna sigue arrasando con su gira The Celebration Tour. En su show de Los Ángeles, California sucedieron dos momentos que se viralizaron en redes sociales, el primero fue la épica reunión que tuvo con Kylie Minogue cuando cantaron juntas y el otro fue el incidente con una persona en silla de ruedas.

Cabe recordar que Madonna se encuentra de manteles largos, pues está celebrando 40 años de carrera luego de haber sobrevivido a una infección bacteriana que la llevó a ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado 24 de julio, un shock séptico del cual sobrevivió y se recuperó satisfactoriamente.

Fue durante su reciente concierto cuando la Madonna cantó el clásico de Gloria Gaynor “I will survive” en el Kia Forum, únicamente acompañadas de violines y guitarra. La intérprete de “Like a prayer” usó un atuendo al que le sumó un sombrero café y unas botas vaqueras, pero con todo el estilo de la diva, mientras que Kylie lució un look más sobrio conformado por pantalones verdes y una blusa negra que decía “Madonna”, así como unos tacones abiertos.

Las cantantes fueron sumamente aplaudidas por el público que enloqueció con su show, pero una vez que terminaron la primera canción, Madonna comenzó a cantar el éxito de la australiana “Can’t get you out of my head”, sin instrumentos, solo con la compañía del público, que enloqueció cuando “la reina del pop” le bailó a Kylie.