El 23 de noviembre, Rafael “G”, acordeonista y fundador del grupo de cumbia Aarón y su Grupo Ilusión, fue arrestado tras la denuncia de abuso sexual por parte de su expareja Tere Delgado, coreógrafa del grupo Aroma. La supuesta víctima, una niña de 11 años, ha sido el centro de la situación.

Según las declaraciones de Delgado la psicóloga de la menor le informó previamente sobre el presunto abuso, lo que la llevó a tomar medidas legales y, eventualmente, a su divorcio del músico. Durante dicha conversación publicada el pasado martes, la bailarina recordó haber corrido a Rafael “G” de la casa al enterarse. “Hasta hoy, él jamás ha dicho ‘soy inocente’, ni en el juzgado”, mencionó.

Ese mismo día se llevó la cabo la segunda audiencia del caso. Tras esto, recientemente se informó que las autoridades decidieron vincular a proceso al músico, quien actualmente se encuentra ingresado en el penal de Nezahualcóyotl. En una nueva entrevista, Tere explicó que el juicio de investigación por el “delito” comenzará, ya que su equipo legal presentó pruebas contundentes. En contraste, las evidencias que llevó el artista no fueron suficientes para desestimar el caso. “La juez decidió que vamos a iniciar el juicio. Entonces es un paso muy importante”, señaló.

Días atrás, Tere expresó públicamente sus preocupaciones sobre irregularidades en el proceso. Sin embargo, ahora siente que el tema ha alcanzado el beneficio de la duda y experimenta cierta calma. “Tengo meses sin poder dormir, creo que hoy va a ser la noche que voy a volver a dormir. Siento mucha tranquilidad”, añadió.

En cuanto a la reacción de la menor ante el hecho de que su padrastro enfrente el proceso en prisión, Tere aseguró que no se sienten felices ni contentas. Al enterarse de la detención del famoso, la niña sintió deseos de llorar. “(Le dije) mi amor, no está mal que sientas eso. Llora, y lo que estamos haciendo es pedir justicia. No estamos haciendo nada malo. (Le expresé) que jamás en su cabeza sintiera que teníamos culpa de lo que pase o de alguna sentencia”, añadió.

La mujer no brindó más detalles sobre el siguiente paso, ya que no había podido comunicarse con sus abogados, dado que no estuvo presente en la audiencia.