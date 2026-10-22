Madres buscadoras llegan al FIC

Las madres buscadoras tomaron el Festival Internacional de Cine de Morelia, encabezadas por Lorena Gutiérrez, la mujer que desde hace más de una década espera justicia para su hija, quien cuando tenía 12 años fue asesinada por tres vecinos cuando regresaba de la escuela en el Estado de México.

Todo con motivo de la exhibición de Querida Fátima, documental codirigido por ella junto con el papá de la pequeña y que entra en la competencia oficial del festival. Fátima fue abusada sexualmente, apuñalada, golpeada con piedras en la cabeza y enterrada.

La cinta muestra las mentiras de Citlali Hernández, entonces titular de la Secretaría de las Mujeres, quien les prometió tramitar una audiencia con la presidenta de México, algo que nunca se concretó.