A Magaly Chávez ya le cansaron los ataques de Alfredo Adame, por eso decidió dar un paso legal y demandar al actor por difamación. La rubia asevera que no la mueve un deseo de venganza, sino de justicia, por lo que ansía que al famoso se le dé un escarmiento en la cárcel.

La actriz y modelo precisó que hace un año, tras el anuncio del fin de su “relación”, ambos habían pactado una tregua y cada quien seguiría con su vida; sin embargo, el actor continuó con sus ofensas y poniendo en duda la sexualidad de Chávez.

“El 27 de febrero tendré la cuarta audiencia con el juez. Es un hecho que él no se presentará porque está en el ‘reality’ (‘La casa de los famosos 4’), aunque llegarán sus abogados; el juez será quien dictamine. Lo que busco no es una reparación económica, ojalá puedan ser días de arresto porque no se puede ir por las calles denostando a las personas”, contó Magaly a El Gráfico.

Chávez aseguró que Adame está acostumbrado a que solo lo sancionen con multas, las cuales paga y vuelve a incurrir, “por eso esperamos que ahora se dé una sanción más fuerte”. Asimismo, afirma ella podría revelar datos sustentados que dañarían gravemente la imagen de Alfredo.

“No lo voy a hacer por venganza, porque me bajaría a su nivel, sería una porquería de persona. Tengo verdades con testigos, pero no los voy a meter en esto”, precisó Magaly.