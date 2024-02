Magaly Chávez ya está cansada de las consecuencias que han tenido los dichos de Alfredo Adame que, tras terminar su relación, dijo que, si la influencer no había querido sostener relación sexuales con él era porque era una mujer transexual, lo que ha provocado que muchas personas le den la espalda y le sean cerradas las puertas de diferentes oportunidades de trabajo, por lo que asegura que luchará para que el famoso pise la cárcel y pague por sus acciones.

Esta semana se llevó a cabo una audiencia, a raíz de la demanda penal que Chávez interpuso en contra de Adame, por el delito de difamación, en la que el actor no se presentó, debido a que se encuentra participando en La casa de los famosos, pero la modelo dijo a la prensa que el abogado de Adame sí estuvo presente.

Sin embargo, no se llegó a ninguna resolución, debido a que la audiencia se defirió, a raíz de que no llegara un informe que el Ministerio Público tenía que entregar, por lo que el encuentro legal se reagendó para el 27 de febrero. Con determinación, Magaly aseguró que, en esta ocasión, quiere que la ley llegue hasta las últimas consecuencias y, de hecho, destacó que la jueza encargada del caso determinó que el actor podría dar hasta la cárcel, por hablar sin fundamentos del género de su expareja. “Reparación económica yo no necesito ni quiero del señor, no creo que ni lo tenga, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, la señora juez yo creo que nos dará muy buenas noticias próximamente, estaremos llegando, hasta a lo mejor, a la cárcel; yo quiero llegar a lo último, yo voy a hacer lo necesario porque el señor pague por todo eso, no puedes pasar por las leyes así, no se puede”, destacó.

Chávez ya había logrado un amparo para que Adame no pudiera acercarse a ella, ni hablar de su persona en medios de comunicación, sin embargo, el actor no lo ha respetado y continua emitiendo comentarios despectivos sobre la que un día fuera su pareja. En este sentido, Ortiz y otros miembros de la prensa le preguntaron a la influencer si su deseo era ver al actor tras las rejas y aunque aseguró que no, destacó que era el precio que debía pagar por sus acciones, las que la han afectado hondamente. “No es que me guste, es que lo necesita, lo necesita el señor para que entienda, no puedes sobrepasar cosas que son muy fuertes, ya me han afectado a mí de todas las formas”, determinó.

La exparticipante de Enamorándonos detalló que esta se trata de la segunda demanda que interpone, la primera fue por la vía civil, pero no obtuvo una determinación a su favor, por lo que emprendió el proceso por la vía penal. “Esto va a ser que muchas personas también hablen, que también se defiendan, no podemos quitar del dedo del renglón a una persona que ya se le notificó, que ya se le dijo de las mejores formas, ahora ¿qué procede?, pues ahora vas con las leyes; si no entiendes por las buenas, vas a entender por las buenas”, precisó.