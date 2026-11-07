Magia y Tradiciones en Chiapa de Corzo

El comité de Magia y Tradiciones, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, que preside en licenciado Límbano Domínguez Román, llevó a cabo el 18º Festival Cultural de Magia y Tradiciones.

El encuentro cultural se celebró en la Plaza de Armas del Pueblo Mágico y estuvo lleno de color, sabor y tradiciones, pues incluyó concursos de altares. El clímax del evento llegó cuando fue escenificada la leyenda del Sombrerón, que caminó por las calles con su caballo negro, su vestimenta del mismo color y sus espuelas de plata.

También estuvieron presentes los Antivitos, que caminaron por el sendero de la historia como verdaderos fantasmas; aparecieron los ahorcados en las ramas del miedo; la cocha enfrenada sacudió la tarde con su porte negro, y de pronto de escuchó el grito de la Tishanila, que paralizó a los asistentes vestida de blanco.

Organizadora

La maestra Ana María Nandayapa Montero, presidenta del Comité de Rescate de Magia y Tradiciones, A. C., indicó que con este evento abona a preservar la identidad cultural del pueblo que es la capital de las tradiciones de Chiapas.

Comentó que fue en marzo de 2009 cuando comenzaron a organizarse, con algunos vecinos, para poder formarse como comité y así atesorar sus tradiciones. El 31 de octubre del 2009, dio inicio el festival cultural, rescatando las leyendas del pueblo.

Nandayapa Montero refiere que la finalidad ha sido siempre “preservar las tradiciones en su esencia, sin mezclarlas con otras historias como vampiros, calabazas o cafecitos mágicos”.