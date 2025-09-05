Mágica fiesta para Alessandra

Alessandra vivió una noche soñada al celebrar sus quince años con una espléndida fiesta en un encantador salón de eventos. En esa ocasión los invitados degustaron una deliciosa cena, y después pasaron a la pista de baile, que no dejó de vibrar en toda la noche al ritmo de la mejor música a cargo de conocido DJ. Sin duda, una celebración que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes y que marca el prometedor inicio de una nueva etapa para la cumpleañera