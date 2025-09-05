﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

Mágica fiesta para Alessandra

Septiembre 05 del 2025
Mágica fiesta para AlessandraLa quinceañera, Alessandra
Mágica fiesta para AlessandraCamila, Azul y Adriana
Mágica fiesta para AlessandraMikel, Isaías y Diego

Alessandra vivió una noche soñada al celebrar sus quince años con una espléndida fiesta en un encantador salón de eventos. En esa ocasión los invitados degustaron una deliciosa cena, y después pasaron a la pista de baile, que no dejó de vibrar en toda la noche al ritmo de la mejor música a cargo de conocido DJ. Sin duda, una celebración que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes y que marca el prometedor inicio de una nueva etapa para la cumpleañera

﻿