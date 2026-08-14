Magnífica presentación

En un coctel al que asistieron invitados especiales de los ámbitos político, empresarial y social de nuestra ciudad, fue presentada la nueva Revista Canirac Chiapas, una publicación mensual que busca impulsar el turismo y la industria restaurantera de la entidad. A través de sus páginas se promoverán establecimientos, chefs, productos, destinos y personajes que contribuyen al crecimiento de la gastronomía chiapaneca, consolidándose como una nueva plataforma de difusión y vinculación para el sector. Les mandamos nuestras felicitaciones