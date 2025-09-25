Magnífico enlace

En una celebración llena de amor, elegancia y alegría, Shirley y Carlos se dieron el “sí, acepto”, rodeados del cariño de familiares y amigos cercanos. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en un conocido salón de fiestas, enmarcado por luces cálidas y una atmósfera romántica que encantó a todos los presentes. La recepción continuó en un ambiente festivo donde no faltaron los brindis, las anécdotas emotivas y una animada pista de baile. ¡Felicidades!