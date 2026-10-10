Magos y héroes estrenan casa

La emblemática torre de agua de Warner Bros., que desde hace décadas se levanta sobre sus estudios en Burbank, California, amaneció con una modificación que resume el nuevo orden de Hollywood. Debajo del histórico logotipo de WB, trabajadores colocaron las palabras “A Skydance Corporation”, según información de Variety.

David Ellison no esperó demasiado para dejar su marca. Apenas se concretó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, en una operación valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, el nombre de la compañía que fundó en 2006 comenzó a aparecer sobre uno de los símbolos de un estudio con más de un siglo de historia.

La escena ya tenía un antecedente, pues cuando Skydance tomó el control de Paramount en 2025, la torre de agua de sus estudios en Hollywood recibió exactamente la misma leyenda. Ahora, con Warner incorporada al conglomerado, el magnate de 43 años no solo reúne a dos de los grandes estudios tradicionales de Hollywood, también coloca bajo una misma estructura algunos de los personajes, películas y series más reconocibles de la cultura popular.

¿Qué hay detrás del nuevo letrero?

Para Paramount significa quedarse con Hogwarts, Ciudad Gótica, Westeros y buena parte de la historia de la televisión estadounidense. Una de las mayores joyas que aporta Warner es Harry Potter. Las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe forman parte de un universo que se extendió con Animales fantásticos y que actualmente prepara una nueva adaptación televisiva de las novelas de J. K. Rowling a través de HBO.

A esto se suma DC Studios, con personajes que llevan décadas generando películas, series, videojuegos y productos alrededor del mundo: Superman, Batman, Wonder Woman y Aquaman, entre muchos otros. James Gunn y Peter Safran continuarán al frente de esta división dentro de la nueva compañía.

El catálogo cinematográfico que llega con Warner también contiene franquicias como The Matrix, El conjuro y Destino final, además de clásicos del cine como Casablanca. New Line Cinema queda igualmente dentro del conglomerado, mientras que las películas de El Señor de los Anillos se encuentran entre los títulos asociados a su biblioteca.

Pero quizá uno de los activos más valiosos que obtiene con la operación no está solo en las salas de cine. HBO pasa a formar parte del mismo imperio y con ello llegan Game of Thrones, House of the Dragon, The last of us y The White Lotus.