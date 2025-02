Maite Perroni confiesa sus prioridades

La actriz y cantante Maite Perroni se sinceró sobre lo que fue incursionar y ahora mantenerse vigente en el medio artístico a pesar de que, al inicio de su carrera, sufrió discriminación y de que ahora debe combinar su faceta de mamá con la de ser una estrella de la televisión.

La integrante de RBD se encontró con algunos reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre las situaciones que enfrenta una mujer dedicada al medio del espectáculo.

Al respecto de cómo ha mediado su trabajo y su rol como madre de la pequeña Lía, fruto de su relación con el productor de televisión Andrés Tovar, la protagonista de telenovelas comentó: “En mi caso, he tomado la decisión de no tomar proyectos que me impliquen estar lejos de ella. Creo que son momentos importantes para poder estar y construir esa relación, ese vínculo, estar cerquita, llenarla de amor, y son momentos que no van a volver, entonces para mí no hay nada más importante ahorita que poder estar con mi chiquita, y ya luego se darán otras oportunidades, pero no tengo prisa, realmente lo más importante es ella”.