Maite Perroni defiende a su marido

Maite Perroni salió en defensa de su esposo, Andrés Tovar, luego de que el productor fuera vinculado a proceso por una denuncia relacionada con presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones derivada de un conflicto con Imagen Televisión.
Perroni afirma que conoce a Tovar desde hace muchos años y destacó tanto su calidad humana como la trayectoria profesional que ha construido dentro de la industria del entretenimiento.
Disciplina
La artista señaló que ha sido testigo del trabajo, esfuerzo y dedicación que su esposo ha invertido para consolidar una carrera en la televisión mexicana. “Lo he visto construir una carrera exitosa y sólida a base de disciplina, entrega, esfuerzo y determinación”, expresó la cantante al referirse al productor, quien ha participado en diversos proyectos televisivos a lo largo de su trayectoria.
La también integrante de RBD aseveró que mantiene plena confianza en él y subrayó el vínculo personal que han construido a lo largo de los años. “Conozco perfectamente quién es Andrés, conozco sus valores, sus principios”, asegura.