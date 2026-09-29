Maja inaugura su segunda tienda en Tuxtla

En el segundo piso de la plaza Ámbar Fashion Mall de nuestra ciudad capital se ubica la tienda numero 130 de la marca Mexicana Maja Sportswear, una sucursal más amplia, con instalaciones de primer nivel y sin precedentes en todo el sureste de México. Abre sus puertas para disfrutar de las nuevas colecciones ahora no sólo para deportistas si no para toda la familia y sin olvidarnos de la experiencia inmersiva con el simulador de Kayak en realidad virtual