Majo Aguilar arma su fiestón

Voz y coraje son las fortalezas de Majo Aguilar, la misma que en los inicios de su carrera cantó en comunidades cuya población total era menor a las 10 mil personas que caben en el Auditorio Nacional, recinto en el que se presentará el próximo 13 de noviembre.

Majo ha recorrido la misma ruta que cualquiera que quiere dedicarse a la música ha pasado, sin usar su apellido como atajo o carta de presentación. Según cuenta, desde pequeña le hablaba al Coloso de Reforma, pidiendo un día poder subir a su escenario, lo que se ha cumplido en varias ocasiones como invitada de otros colegas, pero no fue suficiente, por lo que tuvo que ser más específica y pedir un concierto con su nombre como titular. “El Auditorio es como un recuento, me llevó a hacer una pausa y luego un recuento de todas las cosas que he vivido para que pudiera estar aquí, en este lugar, desde tocar en los pueblitos más pequeños que me encantan, lo digo con orgullo”, dice sentada en el lobby del recinto.

Gustos que se puede dar

El avance se aprecia en pequeños logros, uno de ellos el vestuario que porta en sus presentaciones, ya que para la joven que está por lanzar su disco Caprichos, en el que se incluyen temas de José José o Luis Miguel, elegir ahora quién la viste es un privilegio.

Un vestido Dolce & Gabbana fue el primero que Majo pudo comprarse cuando su música despegó, mismo que recuerda con un brillo especial en la mirada, aunque está agradecida con los diseñadores mexicanos que le prestaban ropa en sus inicios. “Ahorita ya me puedo comprar mis ‘outfits’, pero de repente solo podían ser de préstamo, solo así, era la única manera en la que los podía utilizar. Ahora ya me prestan la ropa sin ningún problema, pero antes era a ver si me quieren prestar ropa. Es muy bonito ver esos avances”, relata.

Variedad de géneros y ritmos

Para el concierto que lleva por nombre “Se armó el baile”, Aguilar eligió combinar géneros como la banda y el mariachi, a los dos les tiene especial cariño, pero afirma que rara vez une a estos dos estilos en sus shows, sin embargo, esta vez lo consideró apropiados para la que es la presentación más importante en su carrera.