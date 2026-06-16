Majo Aguilar controla el balón

En días pasados, la cantante Majo Aguilar inauguró el festival Estadio GAM; sin embargo, su presentación estuvo muy cerca de verse frustrada por las inclemencias del tiempo, ya que la lluvia produjo que su equipo de sonido tuviera fallas.

Pese al preocupante inconveniente, ella no desistió de su compromiso el pasado 11 de junio, por lo que, junto con sus músicos, buscaron una solución: Majo tomó el micrófono y se dirigió al público de la alcaldía Gustavo A. Madero, a quienes les explicó lo sucedido antes de comenzar a cantar.

Así, con algunos de los integrantes del mariachi que la acompañaron con instrumentos acústicos, arrancaron la presentación. “Cuando hay que celebrar, hay que celebrar con mariachi. A mí me hubiera encantado darles el show completo, pero mi equipo se quemó, no se puede, hay que agradecerle a la lluvia, pero cantamos un ratito, ¿o qué?, aunque sea así, ¿no?, órale pues”, reafirmó cuando escuchó la reacción positiva del público.