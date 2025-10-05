Majo Aguilar dará concierto gratuito

La cantante Majo Aguilar confirmó que realizará un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la clausura del Segundo Congreso Mundial del Mariachi. La artista fungirá como embajadora de este evento y convoca a sus seguidores a una velada cultural.

El concierto está programado para el domingo 9 de noviembre de 2025. Hasta ahora, no se ha confirmado el horario exacto. “El 9 (de noviembre), como embajadora del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, los espero con toda la emoción del mundo en el Zócalo capitalino para que gocemos y cantemos con mariachi. El evento del 9 es completamente gratuito, así que: ¡qué emocionante!”, declaró.

Detalló que la presentación se relizará como parte de la clausura del congreso, que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en distintos recintos de CDMX, con actividades musicales y culturales.

El evento no solo será un concierto, sino también una experiencia cultural, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, baile y presentaciones de distintas agrupaciones de mariachi de todo México que participarán en el congreso.