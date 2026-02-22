Majo Aguilar gana en premios Lo Nuestro

Majo Aguilar se coronó en la entrega de premios Lo Nuestro 2026, la cantante de regional mexicano se llevó dos galardones y lo celebró en grande, en uno de ellos, competía con su prima Ángela Aguilar, quien no asistió a la ceremonia.

La prima de Ángela fue galardonada por segunda vez consecutiva como mejor artista femenina de música mexicana, categoría en la que competía con Aída Cuevas, Ana Bárbara, Angela Leiva, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia y Ángela Aguilar.

La sobrina de Pepe Aguilar fue la artista mexicana más premiada de la noche con dos preseas, las dedicó “a las mujeres de la música mexicana, a los migrantes”.

Además, al hablar con periodistas reiteró que “el que no da respeto no merece respeto”, en clara referencia a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha reforzado su política migratoria en contra de la comunidad latina.

Las ponen a competir

Esta es la segunda ocasión en que Majo le gana a Ángela en estos premios, y aunque ha dicho en varias ocasiones que odia que la traten de enfrentar con su prima, en redes las comparaciones no se detienen.

Majo está distanciada, más no peleada con su tío Pepe Aguilar y con su prima Ángela, no fue invitada a la boda civil entre Ángela y Christian Nodal, y por como van las cosas tampoco será invitada a la boda religiosa que se planea hacer en mayo en Zacatecas.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar comparten mucho más que un apellido ilustre dentro de la dinastía Aguilar: ambas han asumido con orgullo el legado de la música regional mexicana, apostando por mantener vivas las raíces rancheras y el mariachi ante las nuevas generaciones. Nietas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, crecieron rodeadas de escenarios, trajes de charro y tradición, lo que marcó su identidad artística desde temprana edad.

Las dos comenzaron sus carreras siendo muy jóvenes y han demostrado una fuerte disciplina vocal, así como una presencia escénica que conecta con públicos de distintas edades.

Desde que Ángela Aguilar ha estado en medio de las críticas por su relación con Christian Nodal, Majo ha ganado notoriedad y ha sumado fans por ser la integrante de los Aguilar no solo con talento, sino alejada de la polémica.