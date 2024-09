Majo Aguilar no hablará más de su familia

“Ya no voy a hablar nada, nada, nada de mi familia, no voy a decir absolutamente nada”, con esas palabras Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar, comenzó un video que a manera de comunicado dio a conocer su postura sobre lo que hará de ahora en adelante cuando le pregunten sobre su familia.

Molesta y cansada, Majo lamentó que muchos medios saquen de contexto sus declaraciones, y admite que esta situación ya se salió de control desde hace tiempo, “ya fue demasiado”, consideró.

Lamentó que todo el tiempo la quieran estar contrapunteando con Ángela y con su tío Pepe, “a mi nadie me ha hecho nada”, aclaró y pidió encarecidamente “por favor ya paren con todo esto, con tanto ‘hate’ y tanta cosa fea”.

Majo Aguilar se arrepiente

Majo contó que recientemente le preguntaron sobre el cuerpo de su prima Ángela y sobre ciertos trucos que usa, ella se rió porque le pareció una pregunta absurda, sin embargo, reconoce que no debió reírse. “No está chistoso ….¿qué me hizo como despertar?, que es fuertísimo que todo el tiempo nos quieren estar contrapunteando, todo el tiempo Ángela es una desgraciada, momento, yo no soy hija de mi tío Pepe, la que es su hija es Ángela, no es que mi tío no me dé el apoyo”, expresó tajante, pues aseguró que siempre se trata de críticas en contra de su prima y de su tío Pepe. “¿De qué están hablando?, no me tiene que llevar mi tío Pepe de la mano a todas partes”, dijo.

Admitió que ha sido demasiado permisiva con las preguntas que le hacen sobre su familia, pero que ya no está dispuesta a de alguna manera “alimentar el ‘hate’ en contra de su familia” con sus declaraciones que se sacan de contexto. “No está padre ya tanta comparación... Yo no tengo ningún pique, el pique lo ha generado la misma gente, los mismos medios, no todos, el saco que se lo ponga quien se lo quiera poner”, dijo.

Finalmente reiteró que seguirá siendo amable en los aeropuertos donde la aborde la prensa, pero no responderá nunca más algo sobre su familia, pues lo quiere y los respeta.