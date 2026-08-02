Majo Aguilar, nuevamente soltera

En febrero de este año, la cantante Majo Aguilar compartió ante la prensa la felicidad que vivía por una nueva relación, la cual inició poco después de su ruptura con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky. En ese momento, la famosa explicó que prefería mantener su vida sentimental en privado; sin embargo, semanas después se confirmó su romance con Diego Bacter, bajista de Porter.

La intérprete llegó a compartir en redes sociales algunas fotografías junto al músico, donde mostraba el cariño que se tenían. Aunque parecían tener una etapa feliz, recientemente confirmó que nuevamente se encuentra soltera. Durante una entrevista en el programa Sale el sol, Majo habló sobre su separación y aseguró que, pese ruptura, se mantiene con una actitud positiva: “Ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor. Estoy en gratitud absoluta por todo lo vivido”.

Agregó que no sería humana si no tuviera “algunos tropiezos” en el camino. Majo y Bacter incluso llegaron a compartir escenario; en el mismo mes en que se dio a conocer su romance, la cantante fue invitada por Porter para presentarse en el Auditorio Nacional.

La música, su desahogo

Además, señaló que la música y la escritura son formas de desahogo personal, por lo que ya contempla escribir un libro de poemas con estilo japonés. “Todo lo que me ayuda a desahogarme, que es la escritura, siempre lo hago”, concluyó.

Actualmente, Majo Aguilar está enfocada en su carrera y se prepara para su presentación individual en el Auditorio Nacional a principios de noviembre.