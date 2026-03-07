Majo Aguilar se resiste al miedo

La cantante Majo Aguilar tenía dos opciones: dejarse llevar por el miedo o confiar en ella, dejando que su talento hablara cuando decidió dedicarse a la música y revitalizar el regional mexicano y la música con mariachi para las nuevas generaciones.

En una industria musical aún dominada por hombres y con la herencia familiar a cuestas, detalla que evitó centrarse en estos pensamientos limitantes. “Decidí enfocarme en mi camino, en mi poder como mujer y como ser humano, no permitirme pensar que la iba a tener más difícil que un hombre, porque quizás sí, pero si lo hubiera tenido en la cabeza, ya hubiera tenido desventaja”, dice.

A sus 31 años y con más de 10 años de carrera, la intérprete de “Quiero un amor” reconoce que se están abriendo espacios para las mujeres en la industria no como un regalo, sino producto del talento, aunque opina que no se mide con la misma vara que a los hombres. “Hay cosas que se les permite a ellos y no es una guerra, no es estar en contra, es nomás decir lo que es, hay cosas que no están mal vistas en hombres, pero en mujeres sí”, dice la primera mujer embajadora del Congreso Mundial del Mariachi.

“Si hay chicos tomando en un escenario, es súper celebrado y está bien, pero no lo podría hacer de la misma manera una mujer o echarte las groserías que quieras; ellos lo pueden hacer sin broncas, no quiero que se convierta en una guerra de hombres versus mujeres, porque ni siquiera creo que ellos lo hagan con una intención de ´nosotros lo hacemos y las mujeres no pueden”, declaró.

A las amas de casa

Pero Majo ve también diferencias más allá de la industria, en la sociedad en general y en sectores poco reconocidos para las mujeres, como las que se dedican a las labores del hogar, algo considerado en algún momento como “no trabajo”. “Son el sustento de todo un país y que de pronto pues tristemente se les llama de maneras muy… no solo equivocadas, sino negativas. No nada más son amas de casa, son mujeres que tienen muchos empleos en uno y hacen que este país y el mundo entero funcione”, añadió.

La admiración y el respeto deben venir desde casa, explica, y es algo que le inculcó su mamá, Susana Carrillo, su primera inspiración femenina. Fuera de su hogar, admira a escritoras como Laura Esquivel y a las madres buscadoras, quienes adoptaron como himno “Lo busqué”, adaptación que hizo Majo del tema de la autoría de Ana Bárbara. “Es un tema controversial, pero también lo quiero decir, las madres buscadoras merecen todo nuestro respeto, nuestra fuerza y admiración” expresa.

Hoy Majo se ha convertido en un referente de la música mexicana y el mariachi, edificando una carrera donde, afirma, el enfoque, la autenticidad y la resistencia se vuelven claves para sortear las presiones de la industria y las provocaciones externas. “Si hay algo que aprenderme a mí es que hagan su camino con amor y autenticidad, que sean ellas mismas. Mi hermana me enseñó una frase que me encanta, ‘no muerdas el anzuelo’, y en este mundo hay muchas cosas que te quieren distraer de ti, de tu autenticidad, de tu valor, ignórenlas y recuerden siempre su valor”, externó.